Até ao fim de agosto, as quintas-feiras no Time Out Market Lisboa estão ainda mais animadas e as noites de sexta fazem-se mais quentes no Porto. Há uma nova energia no ar e a vontade de dançar e aproveitar as noites mais quentes do ano atiram-nos para fora de casa, deixando aquele formigueiro que nos faz querer aproveitar os fins de dia. E os mercados da Ribeira e de São Bento têm um cardápio de opções que promete conquistar lisboetas, portuenses e turistas que passem pelos míticos locais onde se concentra o que há de melhor na oferta gastronómica destas duas cidades.

Entre DJ talentosos, concertos e até pequenas orquestras, o som eclético e de qualidade percorre estilos e é pensado para agradar a todos os gostos, criando a banda sonora ideal para quem quer deliciar-se com boa música e boa comida num só espaço, no Time Out Lisboa. No TOM Porto, o palco faz-se na praça exterior, juntando à boa comida e bebida ainda mais animação, nas tardes e noites da ala sul da estação de S. Bento. Logo depois, o Urban Market estará de volta, com uma imagem renovada e a qualidade de sempre.

Apesar de se fazer sempre à sexta, a programação a norte abre já neste sábado, dia 19, e logo a partir das 15.00, com o espírito do Brasil a invadir a Invicta com o Samba no Porto, cortesia de Arlindinho, cantor e compositor, filho do lendário Arlindo Cruz e um dos grandes nomes do samba e da cultura popular brasileira. A festa arranca com duas bandas e DJ a animar a praça até ao aguardado concerto de Arlindinho, que termina à meia-noite e tem entrada livre (sujeita à lotação do espaço).

Veja aqui a agenda do Mercado Time Out Lisboa para as noites de quinta-feira de julho e agosto.

Concerto Largo da Cumbia - 17 de julho, 21.00-22.30

Largo da Cumbia traz os grandes clássicos da cumbia ao food hall do Time Out Market. O som mestiço da Colômbia que conquistou toda a América Latina e foi ganhando novas formas pelo caminho, vai animar a noite, a partir das 21.00. Com uma seleção de pérolas musicais do Chile, Argentina, Peru, México e Colômbia, o grupo junta acordeão, clarinete, teclado, baixo, timbales e voz numa verdadeira bomba sonora, feita para mexer as ancas e incendiar a pista de dança.

DJ Set Lady G Brown - 24 de julho, 19.00-23.00

Os sets de Lady G Brown são uma viagem no tempo com o melhor groove da música africana. Desde Fela Kuti a Manu Dibango, OneLess Of Juju a Black Coffee, Erykah Badu, a Bob Marley e assim por diante. Nos seus DJ sets podem ouvir-se desde sonoridades afro dos anos 60 até ao New Afro, música produzida nos dias de hoje.

DJ Set Groovelicious - 31 de julho, 19.00-23.00

Mariana Campo aka Groovelicious é natural do Porto, marketeer e music manager. Apaixonada por música em todos os formatos, é uma fã incondicional da Black Music. Dentro do universo da música negra tem uma abordagem muito particular no que diz respeito ao Jazz Funk. Groovelicious promete uma noite recheada de soul, funk, disco, passando pelo acid jazz e uns rare grooves à mistura. Vai ser uma “delicious” noite de Groove.

Daniela Mendes Trio (concerto) - 7 de agosto, 21.00-22.30

Os ritmos tropicais deste trio encabeçado pela cantora e compositora Daniela Mendes animam o food hall com uma viagem pelas sonoridades, ritmos e palavras de Portugal, Brasil ou Cabo Verde, que celebra a sofisticação da música intemporal, com interpretações que fundem a suave cadência da bossa nova, o ritmo envolvente do jazz swing e o lirismo poético da chanson française.

DJ Set Static - 14 de agosto, 19.00-23.00

Em julho e agosto, as noites de quinta-feira no food hall são em registo de festa. A partir das 19.00, DJ Static vai animar as hostes com um set que não vai deixar ninguém parado. Do hip hop e R&B até ao dancehall e world music, os seus sets misturam clássicos intemporais que marcaram uma geração.

Kriol Live Act - 21 de agosto, 21.00-22.30

KRIOL é o recente projeto formado por Danilo Lopes (Fogo Fogo, Refillon e Orquestra Todos) com o seu primo Renato Chantre (Kussondulola, Mercado Negro e Orquestra Cesária Évora) ao qual se soma Cau Paris na bateria e juntos prometem reinventar a música tradicional de Cabo Verde. Desde mazurkas, valsas, colá San Jon até coladeras e batukes... os concertos dos Kriol são uma viagem pelos sons do Atlântico, com um psicadelismo tropical que lhes é bastante peculiar, onde a dança simplesmente acontece.

DJ Set Tropical Beats - 28 de agosto, 19.00-23.00

Com a missão de nos trazer a melhor e mais recente global beats de todo o mundo, Tropical Beats lança uma mistura inebriante de músicas cuidadosamente selecionadas que vão desde o funk e soul dos anos 70, ao afrobeat, latin thythms, carnival beats & global funk. Das ruas de Lagos e São Paulo às praias de São Tomé e Colômbia, Tropical Beats traz-nos os sons mais frescos da atualidade e os misturam com clássicos, criando um caldeirão de sons latinos, batidas africanas, cumbia, samba, eletrónica com funk e soul music.

Veja aqui a agenda do Mercado Time Out Porto para as noites de julho e agosto.

DJ Set: Groovelicious - 18 de julho

DJ Set: BemBom - 25 de julho

Diretamente de Belém, no Brasil, o projeto BemBom é conhecido por incendiar pistas com uma mistura eclética de disco e house desde 2007. Atualmente baseado em Portugal, o BemBom mistura ritmos tropicais com batidas eletrónicas europeias, criando uma sonoridade multicultural.

DJ Set: Gazpa - 1 de agosto

Miguel Tenreiro, também conhecido como Gazpa, é DJ e produtor. Inspirado por um vasto leque de influências, com a tranquilidade e a profundidade características de um artista que se sabe expressar, leva-nos a uma imersão por diferentes sonoridades entre jazz, house, afro beat e drum’n’bass.

DJ Set: Flux - 8 de agosto

Luísa França, que é como quem diz Flux, é DJ e cofundadora do Coletivo Salitre (coletivo artístico de Espinho, de onde é natural). Apesar das mais variadas influências, é conhecida pela sua fluidez musical e por aquecer qualquer público, refletindo uma visão alargada sobre a música de dança e explorando aquilo que lhe parecer melhor na altura: do nu disco ao bass house, do eletro pop ao indie dance, do UK garage ao drum&bass... Seja onde for, Flux faz da pista de dança o organismo perfeito em qualquer altura e em qualquer lugar.

DJ Set: La Soul - 15 de agosto

Ricardo Monteiro aka La Soul começou a sua experiência como DJ em 1988, no Porto, como residente em vários bares e clubes. Os seus sets vão do house ao techno com todas as suas vertentes; deep house, soulful, afro deep, techouse e techno.

DJ Set: Minus & MR Dolly - 22 de agosto

Hugo Oliveira é o músico e produtor musical por trás do alter-ego Minus & MRDolly. Desde sempre ligado ao Hip Hop, Jazz, editou vários álbusn e colaborou com vários outros artistas como o Conjunto Corona, Capicua, Azar Azar, Dirty Bungalow, entre outros. Hoje é ele quem vem dar música à praça do Time Out Market.

DJ Set: Sucata - 29 de agosto

Wenceslau (1988) é um artista brasileiro que trabalha no cenário artístico e cultural da cidade do Porto desde 2019. Sucata é a persona forjada no ouro e na lata que marca a sua trajetória como DJ. Com o foco em artistas negros, o seu som tem como base os ritmos quentes do Brasil e a diáspora africana.

Urban Market - 30 de agosto

O Urban Market está de volta à praça exterior do Time Out Market Porto. O projeto reúne e promove o trabalho de designers, criadores e makers nacionais das áreas de joalharia, ilustração, design de produto, calçado, moda para criança e adulto, cerâmica, bem-estar, pintura e música, sempre em espaços icónicos da cidade.