Ainda falta uma semana para o anúncio oficial do programa, mas já há um cheirinho a festa no ar. E por isso, logo na apresentação da agenda completa para mais um ano de Festas de Lisboa, haverá tempo para atuações e surpresas.

É já no dia 20 que a Lisboa Cultura - EGEAC revela o programa completo que marca mais um mês dedicado aos Santos Populares, com cheiro a sardinhas pelo ar, bandeirolas a enfeitar as ruas e muitos concertos e eventos planeados. E para o próprio dia do anúncio há festa prometida para a Praça do Município, a partir das 18.30.

Na apresentação, conduzida pelo presidente do organismo, Pedro Moreira, haverá atuações da Orquestra de Câmara da GNR, Gimba, D.A.M.A e Carminho, e ainda tempo para uma participação especial de João Pedro Pais.

É apenas um cheirinho do que aí vem com a entrada do mês dos Santos e especialmente do padroeiro da cidade, Santo António, que, como não podia deixar de ser, vem acompanhado de sardinhadas, manjericos, arraiais, das Marchas Populares e dos Casamentos a que dá o nome, como vem sendo tradição há décadas.

Porque este é o momento em que "os bairros saem para a rua e em que as pessoas se misturam também com as diferentes culturas e hábitos que tornam esta uma cidade simultaneamente cosmopolita, autêntica e popular", lembra a organização.