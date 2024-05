É uma edição especial, limitada e que junta paixões levando aos benfiquistas e adeptos de um estilo de vida saudável uma proposta à medida. A startup portuguesa Yogoody materializa assim a sua ascensão a parceiro oficial do Benfica com "um pack exclusivo que inclui os três sabores Yogoody (banana, morango e caffè latte), um shaker personalizado e um cachecol oficial".

"É muito gratificante estar ao lado do Benfica e assumir o papel de parceiro oficial de um dos maiores clubes do mundo", diz Anabela Ferreira. "É o reconhecimento da qualidade e do sentido prático da Yogoody, indo ao encontro de todos os apaixonados pelo emblema encarnado que se revêm num estilo de vida ativo e saudável", considera a CEO da startup portuguesa, que acaba de lançar esta proposta no mercado.

Nascida há dois anos, a marca portuguesa que veio "revolucionar" a forma de consumir iogurte com uma fórmula inovadora que chega sob a forma de saquetas em pó, dispensando por isso o uso de frigorífico e preparada ao momento, num shaker em que se mistura a solução com água. É uma maneira de "ganhar pontos no capítulo da sustentabilidade - não só pelo lado energético como também pelo facto de apresentar um prazo de validade alargado", defende a CEO.

O estilo de vida saudável e a promoção do desporto também têm aqui um elo de ligação, já que o produto é livre de adição de açúcar e mantém todas as propriedades do iogurte, probióticos, fibras prebióticas, proteína e tem baixo teor de gordura.