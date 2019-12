Zonas de maior disputa vão ser as rurais -- analista guineense O analista guineense Rui Jorge Semedo disse hoje que as zonas rurais vão ser as de maior disputa na campanha eleitoral para as presidenciais da Guiné-Bissau, porque é onde há menos capacidade de entender a democracia. internacional Lusa internacional/zonas-de-maior-disputa-vao-ser-as-rurais_5df4cf6def78a3798912e425





"As zonas rurais serão na verdade zonas de maior disputa porque é naquelas localidades que existem eleitores com menos capacidade de discernimento e de entender qual é o objetivo de uma eleição, da democracia e enveredam mais por questões de pretensa cultural e religiosa", afirmou à Lusa o investigador do Instituto Nacional de Pesquisa.

Segundo o analista, o candidato que "conseguir penetrar através de várias estratégias terá melhores resultados".