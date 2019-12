Voto antecipado para as presidenciais na Guiné-Bissau decorre em todo o território nacional - CNE O voto antecipado para a segunda volta das eleições presidenciais da Guiné-Bissau, marcada para domingo, já começou em todo o território nacional, disse hoje fonte da Comissão Nacional de Eleições. internacional Lusa internacional/voto-antecipado-para-as-presidenciais-na_5e049b58281deb1beb0ce166





Segundo a mesma fonte, o voto antecipado vai decorrer até às 17:00 horas locais (mesma hora em Lisboa).

A lei eleitoral prevê que podem votar antecipadamente as forças de defesa e segurança que no dia das eleições estejam impedidas de se deslocar à sua assembleia de voto por "imperativo inadiável de exercício das suas funções", bem como os trabalhadores marítimos e aeronáuticos de longo curso, que se encontrem "presumivelmente embarcados ou deslocados no dia da realização da eleição".

A mesma fonte esclareceu que também votam civis, que estejam ausentes do país em missão de serviço no dia das eleições.

Mais de 760.000 guineenses são chamados às urnas no domingo para escolher o próximo Presidente da Guiné-Bissau entre Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), e Umaro Sissoco Embaló, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15).

MSE // PJA

Lusa/Fim