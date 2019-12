Violência armada no centro de Moçambique resulta de fragilidades do acordo de paz - MDM

O Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceira força política parlamentar no país, defende que a violência armada no centro resulta de fragilidades do acordo de paz, apelando para a revisão do documento.

