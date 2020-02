Vendas a retalho na zona euro com aumento homólogo e recuo em cadeia em dezembro

As vendas a retalho aumentaram em dezembro na zona euro em termos homólogos (1,3%) mas recuaram na comparação em cadeia (-1,6%), com Portugal a acompanhar essa tendência, de acordo com dados hoje publicados pelo Eurostat.

