União Africana pede à CEDEAO verba prometida para combater violência no Sahel A União Africana (UA) pediu à Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) que tome medidas para o "desembolso urgente" dos 100 milhões de dólares (88,4 milhões de euros) prometidos para combater a violência no Sahel.





No sumário das decisões resultantes da 33.ª Cimeira da UA, que se realizou na capital da Etiópia, Adis Abeba, em 09 e 10 de fevereiro, mas que apenas hoje foi publicado, a organização reafirma a importância deste valor para apoiar um destacamento de 3.000 militares durante seis meses para a região do Sahel.

O contingente, apelidado Força de Reserva Africana, contará com 3.000 militares ao longo de seis meses, que realizarão missões no Mali, Níger e Burkina Faso, alguns dos países mais afetados pela violência de grupos 'jihadistas' no Sahel.