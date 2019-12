Um morto e quatro sequestrados em ataque de piratas no Gabão

Piratas atacaram na noite de sábado para domingo quatro navios no porto de Libreville, no Gabão, matando um capitão gabonês e sequestrando quatro funcionários chineses, anunciaram hoje as autoridades locais.

Lusa

