Ulisses Correia e Silva garante reeleição à frente do partido no poder em Cabo Verde O presidente do Movimento para a Democracia (MpD), Ulisses Correia e Silva, que é também primeiro-ministro cabo-verdiano, vai ser reconduzido no cargo nas eleições internas de 09 de fevereiro, ao liderar a única lista a sufrágio.





Contactado pela Lusa, o presidente do Gabinete de Apoio ao Processo Eleitoral do MpD, Mário Fernandes, explicou que até às 18:00 (19:00 em Lisboa) de hoje, prazo limite para a apresentação de candidaturas, apenas deu entrada naquele órgão do partido a lista liderada por Ulisses Correia e Silva.

"Não recebemos mais nenhuma candidatura", disse Mário Fernandes.

Segundo o responsável, segue-se a verificação dos dossiês de candidatura, listas de apoiantes e candidatos a delegados à convenção que se realiza depois das eleições, que devem ser pelo menos 300.

O dossiê da recandidatura de Ulisses Correia e Silva foi entregue hoje naquele gabinete pelo seu mandatário nacional, Fernando Elísio Freire, que é também ministro de Estado do atual Governo de Cabo Verde.

Além das assinaturas dos militantes, que segundo os estatutos do partido são no mínimo 250 - Elísio Freire disse que foram conseguidas "milhares" -, o mandatário entregou ainda a moção de estratégia de Ulisses Correia e Silva para as eleições internas de 09 de fevereiro.

Segundo o político, a moção de estratégia "Por um Cabo Verde positivo e desenvolvido" reforça os compromissos com o país e faz uma "alusão muito forte" a um Cabo Verde global, aberto ao mundo e resiliente.

Nas duas primeiras eleições, Ulisses Correia e Silva também concorreu sozinho e conseguiu 98% dos votos em 2013 (substituindo Carlos Veiga) e 99% em 2017. Segundo o mandatário nacional, o objetivo para este ato eleitoral interno é ter novamente a confiança dos cerca de 30 mil militantes e um "resultado muito forte e robusto".

Antigo presidente da Câmara da Praia, secretário de Estado das Finanças e depois ministro das Finanças, Ulisses Correia e Silva, de 57 anos, lidera o Governo cabo-verdiano desde 2016 e é presidente do MpD desde junho de 2013.

Depois da eleição do presidente, o MpD vai realizar a sua XII convenção nacional, entre os dias 06 e 07 de março, para eleger os órgãos do partido.

Cabo Verde realiza este ano eleições autárquicas, no segundo semestre, e em 2021 legislativas e presidenciais.

