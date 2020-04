UE vai analisar propostas de Washington para resolver crise A União Europeia (UE) vai estudar as propostas avançadas pelo secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, contemplando a realização de novas eleições na Venezuela e o afastamento dos dois principais atores e opositores políticos, foi hoje divulgado. internacional Lusa internacional/ue-vai-analisar-propostas-de-washington-para-_5e84883422595919610b9db4





Segundo uma nota de imprensa, a UE acompanhou "com muita atenção" as propostas de Washington de "uma via para o fim da crise na Venezuela".

"Vamos estudar cuidadosamente as propostas e avaliá-las nos próximos dias", refere o comunicado do Serviço de Ação Externa da UE.

Os 27 reiteram ainda o apoio a todas as iniciativas que visem uma resposta política genuína que alcance uma solução pacífica e democrática para a crise no país, sustentada em eleições transparentes e credíveis.

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, pediu na terça-feira aos líderes venezuelanos Nicolas Maduro e Juan Guaidó para se "retirarem" da cena política, enquanto o Conselho de Estado Plural prepara novas eleições, abrindo a porta para -- caso cumpram -- o levantamento de sanções.

O Governo venezuelano recusou o pedido dos EUA, enquanto a oposição, liderada por Juan Guaidó, apoiou a iniciativa norte-americana.

Na nota de hoje, a UE destaca ainda os efeitos devastadores que a pandemia da covid-19 pode ter na Venezuela, país que está numa situação humanitária, económica e social crítica, salientando que toda a ajuda é necessária.

