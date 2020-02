UE pede justiça a Moçambique no caso de homicídio de observador eleitoral A missão de observação da União Europeia (UE) às eleições gerais de outubro em Moçambique apelou hoje às autoridades moçambicanas para que o homicídio de Anastácio Matavel, um observador eleitoral, não fique impune, considerando o caso "gravíssimo". internacional Lusa internacional/ue-pede-justica-a-mocambique-no-caso-de_5e442b055002c3127d41694e





"Creio que é importante que se saiba que, do ponto de vista político e psicológico, as eleições só serão consideradas encerradas, se se considerar que não houve impunidade no caso gravíssimo do colega observador" que foi assassinado, afirmou o chefe da missão.

Sánchez Amor, eurodeputado, pronunciou-se sobre o homicídio de Anastácio Matavel, do grupo de observação eleitoral moçambicano Sala da Paz, quando apresentava em Maputo o relatório final da missão de observação eleitoral da UE.