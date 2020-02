Tribunais moçambicanos reduziram tempo médio de resolução de litígios para um ano Os tribunais moçambicanos reduziram o tempo médio de resolução de litígios de 17 meses em 2014 para 12 meses, em 2019, referem dados do Tribunal Supremo de Moçambique (TS). internacional Lusa internacional/tribunais-mocambicanos-reduziram-tempo-medio-_5e3a994bb34dee12adb47bd7





O arrastamento temporal de processos nos tribunais moçambicanos têm sido apontando como um nó de estrangulamento no ambiente de negócios no país.

De acordo com a tabela do TS, divulgada por ocasião do início do ano judicial de 2020, a taxa de resolução de litígios - o correspondente ao índice de casos resolvidos - aumentou de 37,6%, em 2014 para 45%, em 2019.