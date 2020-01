Tiroteio na Alemanha faz pelo menos seis mortos, suspeito detido - media

Pelo menos seis pessoas morreram hoje num tiroteio em Rot am See, no sudoeste da Alemanha, avançaram vários 'media' alemães, enquanto a polícia local admite "provavelmente" vários mortos.

