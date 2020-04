Terapeutas tradicionais angolanos condenam "loucuras" de charlatões

A Câmara dos Terapeutas Tradicionais Angolanos condenou hoje o surgimento de fitoterapeutas com alegada cura da covid-19 no país, alertando a população para o cumprimento das orientações das autoridades sanitárias, e não de "charlatões com loucuras e mentiras".

Lusa

