Suspeitos de rapto libertam empresário e são detidos em Moçambique A polícia moçambicana deteve cinco suspeitos de raptar o proprietário de uma rede de lojas no centro do país e apreendeu duas viaturas envolvidas no crime, anunciou hoje a corporação.





Quatro homens, dos quais dois com uma participação ativa no rapto, e uma mulher, foram detidos ma sexta-feira na província de Manica, centro de Moçambique, no mesmo dia em que o empresário foi libertado.

"Foram lançadas linhas operativas intensas e conseguimos deter cinco pessoas envolvidas no rapto", disse Mateus Mindu, porta-voz do comando provincial da Polícia da República de Moçambique (PRM), em Manica.