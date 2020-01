Supremo moçambicano autoriza extradição de paquistanês procurado pela justiça dos EUA O Tribunal Supremo de Moçambique autorizou a extradição para os Estados Unidos da América (EUA) de um cidadão paquistanês procurado pela justiça norte-americana por tráfico de drogas, anunciou hoje a Procuradoria-Geral da República (PGR) de Moçambique. internacional Lusa internacional/supremo-mocambicano-autoriza-extradicao-de_5e18902019454c1c0d30ead0





A PGR informa, em comunicado, que o Tribunal Supremo deu provimento ao pedido do Ministério Público para a extradição de Tanveer Ahmed para os EUA.

Tanveer Ahmed será julgado no Tribunal Distrital do Sul do Texas e enfrenta uma pena de prisão de 40 anos, refere a nota da PGR moçambicana.