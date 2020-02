Standard Bank baixa crescimento em Moçambique para 3,4% por causa da violência O gabinete de estudos económicos do Standard Bank reviu em baixa a previsão de crescimento para Moçambique por causa da violência no norte do país, antecipando agora uma expansão económica de 3,4% este ano. internacional Lusa internacional/standard-bank-baixa-crescimento-em-mocambique_5e3a8c5f84a139129955d918





"Baixámos a nossa previsão de crescimento do PIB em 0,3 pontos percentuais, para 3,4% em 2020, para refletir o impacto negativo dos desafios de segurança em certos distritos das regiões norte e centro de Moçambique", escrevem os economistas deste banco sul-africano.

No relatório mais recente sobre as economias africanas, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, o Standard Bank acrescenta: "Depois, com os investimentos no gás natural a ganharem fôlego, provavelmente a partir do segundo semestre, prevemos que o PIB acelere para 4,1% no próximo ano".