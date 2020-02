Sociedade civil são-tomense e angolana trocam experiências sobre finanças públicas Representantes de quatro organizações da sociedade civil são-tomense vão estar a partir de terça-feira, e até sexta-feira, em Angola para partilhar informações com as suas congéneres angolanas na área da monitorização das finanças públicas. internacional Lusa internacional/sociedade-civil-sao-tomense-e-angolana-trocam_5e416e0eee210512b2cc7ba4





O objetivo é conhecer o trabalho que sido tem desenvolvido pelas organizações da sociedade civil e pelos atores estatais dos sistemas de gestão das finanças públicas de Angola e ter acesso a casos de estudo e boas práticas neste país, segundo a delegação da União Europeia em Angola.

Os delegados das organizações são-tomenses Webeto, Centro de Integridade Pública, Federação das Organizações Não-Governamentais de São Tomé e Príncipe e Plataforma dos Direitos Humanos e Igualdade de Género serão recebidas pelas congéneres angolanas Conselho de Igrejas Cristãs em Angola (CICA), Ação para Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA) e Plataforma das Mulheres em Ação (PMA).

A iniciativa é promovida pelo Programa para a Consolidação da Governação Económica e Sistemas de Gestão das Finanças Públicas nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e Timor Leste (PALOP-TL), que visa melhorar a governação económica nestes países da lusofonia, contando com 7,7 milhões de euros de financiamento europeu administrados diretamente pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

O programa de trabalho prevê encontros com o CICA, ADRA, PMA e outras organizações angolanas que trabalham também no domínio da monitorização social do Orçamento Geral do Estado.

A delegação de São Tomé e Príncipe terá ainda a oportunidade de assistir à sessão ordinária da Assembleia Nacional.

"A sociedade civil desempenha um papel fundamental no processo de monitorização das finanças públicas", sendo a sua participação "amplamente reconhecida e promovida, enquanto parceiro privilegiado das instituições superiores de controlo, fiscalizadoras e do executivo", salienta a mesma nota.

