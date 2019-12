Sissoco Embaló descarta mediação da CEDEAO e retira Ecomib se for eleito

O candidato às presidenciais da Guiné-Bissau Umaro Sissoco Embaló disse que se for eleito Presidente vai acabar com a mediação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e retirar a sua força militar do país.

internacional

Lusa

internacional/sissoco-embalo-descarta-mediacao-da-cedeao-e-_5dfb67332bfc107995cfe1d7