Sindika Dokolo processa empresa de diamantes angolana por destruir marca de joalharia O empresário congolês Sindika Dokolo anunciou hoje que interpôs um processo exigindo uma indemnização da diamantífera angolana Sodiam, acusando a administração de ter destruído deliberadamente o valor da joalharia de luxo suíça 'De Grisogono', em que são ambos sócios.





Em declarações à Lusa, Sindika Dokolo, casado com a empresária angolana Isabel dos Santos, explicou que o processo deu entrada esta quarta-feira no tribunal arbitral de Londres e visa a Sociedade de Comercialização de Diamantes de Angola (Sodiam), que, acusou, tornou-se numa "empresa política".

A Sodiam é visada, explicou, por "'hacking' e roubo de documentos", relativa a correspondência de colaboradores de Sindika Dokolo, mas também "por violação do princípio de confidencialidade", ao alegadamente divulgar esses documentos, apesar das regras do acordo parassocial, que também obrigam à arbitragem no tribunal de Londres.