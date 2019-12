Seis mortos e três feridos em acidente de viação na principal estrada moçambicana Seis pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas num acidente de viação na Estrada Nacional Nº 1, na zona de Massinga, na província de Inhambane, disse hoje à Lusa fonte oficial. internacional Lusa internacional/seis-mortos-e-tres-feridos-em-acidente-de_5e0a54d5fc58531c1bc0496d





O acidente envolveu um camião de carga e uma carrinha de caixa aberta, que embateram frontalmente, durante a madrugada, disse Juma Aly, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Inhambane.

"É prematuro avançar elementos sobre as causas do acidente, mas sabemos que o motorista do camião vinha sem controlo da viatura, quando embateu frontalmente contra o outro carro", disse a fonte.