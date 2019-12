Seca matou quase 73.000 cabeças de gado na província angolana do Cunene em oito meses Perto de 73 mil cabeças de gado bovino morreram, entre os meses de Abril e dezembro de 2019, na província angolana do Cunene, por carência de água e pastos, devido a seca que assola a região. internacional Lusa internacional/seca-matou-quase-73-000-cabecas-de-gado-na_5e024792ee75fa129c99e547





Segundo o chefe dos serviços de Veterinária da província do Cunene, Estêvão Camalanga, em declarações hoje à agência Angop, parte das 72.473 cabeças de gado morreu igualmente por debilitação e doenças oportunistas.

Com as chuvas que já se abatem no Cunene, sul de Angola, desde novembro, explicou o responsável, alguns pastores e respetivos rebanhos que estavam nos corredores de deslocamento sazonal estão já a regressar às zonas de origem.

Os serviços Veterinários da província, adiantou, por escassez de doses de vacinas apenas imunizou nas zonas de transumância apenas 104.388 animais contra carbúnculo hamático, dermatite nodular e peripneumonia.

As províncias angolanas do Cunene, Huíla, Cuando-Cubango e Namibe são afectadas pela seca desde finais de 2018, situação que levou o Presidente angolano, João Lourenço, a visitar em maio passado a região.

Na segunda-feira, durante a sua mensagem de ano novo, João Lourenço recordou com palavras de conforto as vítimas da seca severa no sul do país, ocasião em que agradeceu a onda de solidariedade que contribuiu para "minimizar o sofrimento" dos afetados.

