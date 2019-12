Reunidas condições para realizar segunda volta das presidenciais -- CNE O presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE) da Guiné-Bissau, José Pedro Sambú, afirmou hoje que estão reunidas as condições logísticas e materiais para realizar a segunda volta das presidenciais do país, marcadas para o dia 29. internacional Lusa internacional/reunidas-condicoes-para-realizar-segunda_5df6211be3e30e79ac5d9843





"Estão as reunidas as condições logísticas e materiais necessárias para a realização de eleições no dia 29 de dezembro", afirmou José Pedro Sambú.

O presidente da CNE falava no aeroporto internacional Osvaldo Vieira, em Bissau, onde hoje aterrou o avião fretado por Portugal com quatro toneladas de material eleitoral para a segunda volta das presidenciais, incluindo 915.000 boletins de voto.