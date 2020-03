Religião africanas perseguidas num Brasil cada vez mais evangélico A onda conservadora que varreu o Brasil e decidiu as últimas eleições presidenciais tem provocado o aumento de conflitos ligados à fé, com ataques realizados, na sua maioria, contra templos e fiéis de religiões de matriz africana do país. internacional Lusa internacional/religiao-africanas-perseguidas-num-brasil_5e636f879d64b9194ace7502





Exemplo disso foi o que se passou no Instituto Céu Estrela Guia, na cidade de São Paulo, um espaço de prática de umbanda, uma religião brasileira que surgiu da mistura de crenças africanas relacionadas com os orixás, espiritualidade de povos indígenas e do cristianismo.

"Chegámos no Instituto, no dia 28 de janeiro, abrimos o portão e vimos o quadro de luz aberto. Um dos cabos de energia foi cortado e colocado numa árvore, o que poderia ter causado uma descarga elétrica mortal", contou o pai de santo Denisson de Angelis, um dos sacerdotes umbandistas do instituto.