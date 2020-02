Projeto moçambicano vence prémio internacional de educação inclusiva A Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo (ADPP), organização não-governamental a operar em Moçambique, venceu um prémio internacional com um projeto de educação inclusiva, anunciou hoje em comunicado. internacional Lusa internacional/projeto-mocambicano-vence-premio_5e4abc7e84a13912995bc046





O projeto começou "com a inclusão de pessoas cegas no programa de formação de professores da Escola de Formação de Professores da província de Sofala", Centro do país, "que depois se tornaram exemplos nas suas comunidades", lê-se numa nota da ADPP.

Ao mesmo tempo, a escola "adquiriu experiência em educação inovadora e começou a trabalhar com formadores, estudantes e a comunidade escolar para promover a inclusão de crianças com deficiência".