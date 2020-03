Produtores de petróleo africanos querem adiar impostos por três meses A Câmara de Energia Africana (CEA), representante dos produtores de petróleo e gás em África, defendeu hoje que os governos devem isentar estas companhias do pagamento de impostos nos próximos três meses para garantir as operações. internacional Lusa internacional/produtores-de-petroleo-africanos-querem-adiar_5e72218bdcab6f199a2f7f7e





"Os governos africanos devem considerar impor imediatamente cancelamentos ou adiamentos de pagamentos de impostos por um período de até três meses para as companhias africanas, empresas de exploração ou produção, e todas as companhias com programas de exploração ativos", disse o presidente executivo da associação, NJ Ayuk.

O responsável da CEA alertou: "São tempos difíceis para o petróleo e gás africanos, se o preço do petróleo não aumentar rapidamente, é provável que muitos empregos sejam perdidos nos países produtores de petróleo, e naqueles que estão prestes a conseguir explorar, sejam afetados fortemente".

"As decisões finais de investimento, os novos desenvolvimentos e os projetos de gás também podem ser adiados ou cancelados, o que terá um efeito enorme em muitas empresas africanas e comunidades que encaram a indústria como uma oportunidade para saírem da pobreza e entrarem na classe média", acrescentou o presidente executivo da associação.

O continente africano pode perder 110 mil milhões de dólares, mais de 100 mil milhões de euros, em impostos, exportações de petróleo, empregos e contratos com companhias locais nos próximos três meses, de acordo com a CEA, que alerta que "as empresas já estão a ser afetadas nos seus programas de exploração e têm de encontrar maneiras de angariar capital e conseguir explorar os poços de petróleo com sucesso".

A Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA) alertou, na quarta-feira, que o crescimento previsto para este ano pode ser reduzido para quase metade, passando de 3,2% para 1,8% devido à pandemia do novo coronavírus.

Na apresentação do relatório sobre o impacto da pandemia no continente africano, que corta de forma muito significativa as previsões de crescimento para os países africanos, nomeadamente para os países exportadores de matérias-primas, a secretária executiva da UNECA, Vera Swonge, disse que o facto de a China estar a ser severamente afetada iria inevitavelmente afetar também o comércio em África.

"África pode perder metade do crescimento do PIB [Produto Interno Bruto] devido a um conjunto de razões, que incluem as perturbações na cadeia de fornecimento global", afirmou a responsável, notando que o continente está fortemente ligado à Europa, China e Estados Unidos da América.

O novo coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 189 mil pessoas, das quais mais de 7.800 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 81 mil recuperaram da doença.

A China registou nas últimas 24 horas 11 mortos e 13 novos casos infeção pela Covid-19, mas só um é de Wuhan, todos os outros 12 são importados.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 146 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

No total, desde o início do surto, em dezembro passado, as autoridades da China continental, que exclui Macau e Hong Kong, contabilizaram 80.894 infeções diagnosticadas, incluindo 69.601 casos que já recuperaram, enquanto o total de mortos se fixou nos 3.237.

O número de infetados ativos no país fixou-se em 8.056, incluindo 2.622 em estado grave.

Wuhan, em quarentena desde 23 de janeiro passado, é a região mais afetada no mundo pela doença, com 2.490 mortes.

Os países mais afetados depois da China são a Itália, com 2.503 mortes para 31.506 casos, o Irão, com 988 mortes (16.169 casos), a Espanha, com 491 mortes (11.178 casos) e a França com 148 mortes (6.633 casos).

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

