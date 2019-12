Processo de ratificação do Acordo de Saída começa hoje no parlamento britânico

O processo de ratificação do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) vai recomeçar hoje, com a votação na generalidade da legislação que vai regular o 'Brexit', a qual deverá ser aprovada sem dificuldades.

