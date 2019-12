Presidente moçambicano promulga leis de revisão do Código Penal O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, promulgou as leis de revisão do Código Penal, de Revisão do Código do Processo Penal e a que aprova o Código de Execução de Penas, anunciou hoje a Presidência da República em comunicado. internacional Lusa internacional/presidente-mocambicano-promulga-leis-de_5df8b7a4de6e187972ef4aad





"As leis foram recentemente aprovadas pela Assembleia da República e submetidas ao Presidente da República para promulgação, tendo o Chefe do Estado verificado que as mesmas não contrariam a Lei Fundamental", lê-se no comunicado da Presidência da República distribuído à imprensa.

A revisão dos instrumentos iniciou há dois anos e o objetivo era de humanizar o sistema judicial do país, garantindo que a legislação penal esteja mais próxima dos direitos Humanos, segundo o parlamento.