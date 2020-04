Prazo para formação de governo em Israel expira sem que haja acordo O prazo concedido pelo Presidente de Israel, Reuvén Rivlin, para o centrista Benny Gantz formar um governo de unidade nacional com o primeiro-ministro em funções, Benjamin Netanyahu, terminou hoje sem acordo entre as partes. internacional Lusa internacional/prazo-para-formacao-de-governo-em-israel_5e97b496b910d102acd784c2





O prazo expirou às 00:00 locais (22:00 em Lisboa) sem que tenha sido firmado um acordo entre Benjamin Netanyahu e o seu ex-rival Benny Gantz, afirmou à agência de notícias France-Presse uma fonte da presidência de Israel.

As equipas dos dois líderes reuniram-se esta noite para uma última tentativa de negociar um acordo antes do fim do prazo e acabar com a mais longa crise política de Israel.

O prazo para Gantz formar um governo estável estava prestes a terminar sem resultados na segunda-feira à noite e, no último momento, o Presidente israelita, Reuven Rivlin, concedeu-lhe mais 48 horas para finalmente se entender com Netanyahu.

Face à não existência de um acordo, o Presidente de Israel pode passar o mandato de formar um executivo ao parlamento, que terá 21 dias para eleger um deputado que consiga o apoio de uma maioria de 61 deputados (Netanyahu conta com 59).

Se o parlamento não conseguir, o país terá de voltar a ir a votos.

Benny Gantz, antigo general e líder da coligação centrista Azul e Branco (cores da bandeira israelita), foi encarregue de formar Governo após as legislativas de 02 de março, as terceiras em menos de um ano e mais uma vez sem resultados conclusivos.

Numa tentativa de ultrapassar o impasse, Gantz candidatou-se e conseguiu a presidência do parlamento, renunciando para já ao seu projeto de se tornar primeiro-ministro e consentindo formar um Governo conduzido por Netanyahu.

