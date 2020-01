Prazo de inscrição para universitários angolanos prolongado até 15 de janeiro O período de inscrição no ensino superior nas universidades públicas angolanas foi prolongado até ao dia 15 de janeiro de 2020, informou o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI). internacional Lusa internacional/prazo-de-inscricao-para-universitarios_5e19bab690778c1bfa21a2d5





Na quarta-feira, o Movimento dos Estudantes Angolanos (MEA) pediu uma prorrogação das inscrições, que deveriam terminar hoje, devido à "morosidade e burocracia" na emissão de certificados, que suscitaram várias reclamações de pais e encarregados de educação.

Na sexta-feira à noite, o MESCTI anunciou em comunicado a prorrogação do prazo "tendo em conta a dificuldade encontrada em obter os certificados do ensino secundário pelos possíveis candidatos ao ensino superior" e "atendendo ao esforço feito pelos diferentes atores do Sistema de Educação para disponibilizar os certificados".