PR moçambicano em contacto com líder da Renamo para conter ataques no centro do país O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, afirmou hoje que está em contacto com Ossufo Momade, líder da Renamo, principal partido de oposição, visando conter os ataques no centro do país.





"Ainda esta manhã falei com o presidente da Renamo, por iniciativa dele, para vermos a situação do centro do país", disse Filipe Nyusi na Escola do Partido Frelimo, um evento para celebrar a proclamação pelo Conselho Constitucional dos resultados das sextas eleições gerais, nas quais foi reeleito para um segundo mandato com 73% dos votos.

Em causa estão os ataques que têm sido registados nas províncias de Manica e Sofala, nos dois principais corredores rodoviários do país, a EN1, que liga o Norte ao Sul do país, e a EN6, que liga o porto da cidade da Beira ao Zimbabué e restantes países do interior da África Austral.