PR moçambicano diz que está disposto a dar a vida pela paz O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse hoje que está disposto a dar a vida pela preservação da paz no país, considerando esse compromisso uma prioridade absoluta. internacional





"No mandato que agora começa, continuaremos a apostar na preservação da paz, como condição indispensável do desenvolvimento, continuaremos, nem que isso nos custe a vida, a defender e promover a paz", insistiu Filipe Nyusi, no seu discurso de tomada de posse para um segundo e último mandato na Presidência da República.

A paz foi e será a prioridade absoluta nos próximos cinco anos, tal como foi no primeiro mandato, referiu o chefe de Estado moçambicano.