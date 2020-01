PR de Cabo Verde pede a estudantes para seguirem "escrupulosamente" indicações O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, apelou hoje aos estudantes cabo-verdianos na China para seguirem "escrupulosamente as indicações das autoridades sanitárias", face ao risco que representa o coronavírus. internacional Lusa internacional/pr-de-cabo-verde-pede-a-estudantes-para_5e2c2ecee83a5312a737dee6





De acordo com a mensagem divulgada pelo chefe de Estado, Jorge Carlos Fonseca falou com a embaixadora de Cabo Verde na China, Tânia Romualdo, contacto que serviu para fazer um ponto de situação sobre os efeitos do vírus que atinge várias regiões daquele país asiático.

"E, nomeadamente, sobre a situação dos nossos estudantes", descreveu Jorge Carlos Fonseca, aludindo aos 350 cabo-verdianos que estudam na China.