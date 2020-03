Portuguesa assassinada em São Tomé - polícia

Uma portuguesa residente em São Tomé foi encontrada morta hoje à noite, com indícios de ter sido assassinada de forma violenta, no hotel que administrava, no norte da ilha são-tomense, disse à Lusa fonte policial.

