Plano Quinquenal do Governo em Moçambique prevê criação três milhões de empregos O Governo de Moçambique vai apresentar, nos próximos dias, ao parlamento, a proposta do Plano Quinquenal, estratégia cujo foco estará na criação de três milhões de postos de trabalho, anunciou hoje o executivo. internacional Lusa internacional/plano-quinquenal-do-governo-em-mocambique_5e5e83052f7eff179d0f6587





O plano "visa adotar uma economia mais diversificada, identificando os setores competitivos com potencial de elevar a geração de renda e criação de emprego para os jovens", disse Filimão Suaze, porta-voz do Conselho de Ministros, após a reunião do órgão em Maputo.

Para a execução do plano, o executivo moçambicano criou a Secretaria do Estado para Juventude e Emprego, uma nova entidade para o novo mandato que iniciou em janeiro, com a tomada de posse após a vitória da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e do seu candidato, Filipe Nyusi, nas eleições de 15 de outubro do ano passado.