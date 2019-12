Pelo menos 16 mortos nas Filipinas na passagem de tufão Phanfone

Pelo menos 16 pessoas morreram nas Filipinas durante a passagem do tufão Phanfone, que atingiu o centro do país no dia de Natal, segundo a agência de notícias France-Presse que referiu um primeiro balanço das autoridades.

internacional

Lusa

internacional/pelo-menos-16-mortos-nas-filipinas-na_5e042cdc19454c1c0d29e7bb