PCP e PS enviam condolências ao PR moçambicano Dois partidos portugueses, PCP e PS, endereçaram mensagens de condolências ao Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, pela morte de Marcelino dos Santos, um dos fundadores da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), anunciou hoje a Presidência.





"É inegável a importância do seu contributo para a consolidação do percurso democrático moçambicano, nomeadamente ao exercer os cargos de ministro de Planificação e Desenvolvimento e o de presidente da Assembleia da República de Moçambique", destaca a mensagem do PS.

O PCP classifica-o como "corajoso obreiro da conquista da independência e da construção do Estado moçambicano", refere o comunicado da Presidência.