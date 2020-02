Partido nacionalista hindu perde eleições regionais em Nova Deli O partido nacionalista hindu, do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, está diante de uma derrota impressionante para um partido regional nas eleições na capital, que é vista como uma forma de avaliação das políticas do chefe de Estado. internacional Lusa internacional/partido-nacionalista-hindu-perde-eleicoes_5e42b0093555ec12714431e4





As eleições legislativas de Nova Deli no sábado colocaram o Partido Bharatiya Janata (PJB/de Narendra Modi) contra o Partido Aam Aadmi, cujas políticas em favor dos pobres concentram-se em arranjar as escolas públicas e fornecer eletricidade barata, assistência médica gratuita e transporte de autocarro para mulheres.

Modi e o ministro do Interior, Amit Shah, apelaram ao voto da maioria dos hindus, concentrando-se em questões nacionais como uma nova lei de cidadania, que desencadeou protestos generalizados, e nos problemas enfrentados pelos milhões de habitantes da capital.

Pelo menos 23 pessoas morreram em confrontos entre a polícia e os manifestantes em dezembro.

Com a contagem de votos quase concluída, o Partido Aam Aadmi (AAP), conquistou 28 lugares e estava na frente para obter outros 35 dos 70 distritos eleitorais, enquanto o BJP conquistou dois lugares e liderava em outros cinco, informou a Comissão Eleitoral. O partido do Congresso, liderado por Sónia Gandhi, dificilmente vai conseguir assentos no parlamento regional.

Os resultados completos são esperados ainda hoje.

A derrota é um revés para o prestígio de Modi, oito meses após o primeiro-ministro ter levado o BJP a uma vitória retumbante nas eleições nacionais. O partido conquistou todos os sete assentos parlamentares da capital.

A vitória será um grande impulso para o chefe da AAP, Arvind Kejriwal, de 51 anos, chefe do governo de Nova Deli e um 'cruzado anticorrupção'.

Kejriwal juntou-se a centenas de seus apoiantes na comemoração da apresentação do partido. Em um breve discurso, disse que a eleição "deu origem a uma nova marca de política, uma política de desenvolvimento", que atente às necessidades básicas das pessoas.

O presidente do BJP, J.P. Nadda, deu os parabéns a Kejriwal e o seu partido e disse que o BJP "desempenharia um papel construtivo de oposição".

O líder local do BJP, Manoj Tewari, negou a acusação da AAP de que seu partido havia tentado criar uma divisão entre hindus e muçulmanos durante as eleições. Os hindus representam mais de 80% dos 1,3 mil milhões de habitantes da Índia e os muçulmanos são cerca de 14%.

Kejriwal lançou o seu partido em 2012 e fez campanha para afastar o sistema político e o governo indiano da corrupção e da ineficiência.

Narendra Modi e o ministro do Interior fizeram uma campanha vigorosa na tentativa de derrubar a AAP e tomar o poder em Nova Deli. O BJP governou Nova Deli pela última vez nos anos de 1990.

