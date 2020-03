Parlamento moçambicano reduz número de convidados para primeira sessão Maputo, 18 mar 2020 (Lusa)- A Assembleia da República de Moçambique decidiu reduzir para 15 o número de convidados para a abertura da primeira sessão ordinária, no âmbito das medidas de prevenção contra o novo coronavírus, anunciou o porta-voz do órgão, Oriel Chemane. internacional Lusa internacional/parlamento-mocambicano-reduz-numero-de_5e7227189d64b9194ad405f7





"Esta foi a conclusão a que chegou o grupo de trabalho encarregue de elaborar a proposta das medidas a serem adotadas pela magna casa", disse Oriel Chemane, citado hoje pela diário Notícia.

O arranque da primeira sessão ordinária do parlamento moçambicano está marcada para dia 25 e constam da lista de convidados apenas titulares de cargos de soberania do Estado, um representante do corpo diplomático e cinco membros do Governo, além de três representantes dos partidos com assento na Assembleia da República.