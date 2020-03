Parlamento de Cabo Verde aprova declaração do estado de emergência

A comissão permanente da Assembleia Nacional de Cabo Verde aprovou hoje o pedido do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, para declaração do estado de emergência no país, devido à pandemia de covid-19.

internacional

Lusa

internacional/parlamento-de-cabo-verde-aprova-declaracao-do_5e7e7cec2af29a198bb65c5d