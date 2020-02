Papa recusa ordenação de homens casados após recomendação do Sínodo da Amazónia O Papa Francisco não autoriza a ordenação de homens casados para responder à falta de padres na Amazónia, evitando referir-se a esta questão no documento final sobre o Sínodo na Amazónia, realizado em outubro de 2019. internacional Lusa internacional/papa-recusa-ordenacao-de-homens-casados-apos-_5e43efa2f000f412c3b0b90c





No documento com o título "Querida Amazónia", Francisco não se refere às recomendações dos bispos para considerar a ordenação de homens e mulheres diáconos casados, tendo exortado os bispos a orarem por mais vocações sacerdotais e a enviarem missionários para a região, onde os fiéis que vivem em comunidades remotas podem passar meses ou até anos sem missa.

Na exortação era esperada uma decisão do pontífice argentino sobre a proposta aprovada durante a Assembleia dos Bispos de ordenação sacerdotal de diáconos casados, tendo em vista a celebração dominical da eucaristia nas regiões "mais remotas" da Amazónia.

O documento agora publicado é uma carta de amor à floresta amazónica e aos seus povos indígenas, escrita pelo primeiro papa latino-americano da história, que há muito se preocupa com as questões ambientais e com a crucial importância da Amazónia para o ecossistema global.

GC // HB

Lusa/Fim