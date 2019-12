Países Baixos doam 14,5 ME a São Tomé para requalificar marginal da capital Os Países Baixos doaram hoje a São Tomé e Príncipe 14,5 milhões de euros para cofinanciar o projeto de requalificação da marginal da capital do país africano, foi hoje anunciado. internacional Lusa internacional/paises-baixos-doam-14-5-me-a-sao-tome-para_5dfa15017cf645796c561ea3





O acordo foi assinado em Luanda pelos embaixadores de São Tomé e Príncipe e dos Países Baixos, Carlos Gustavo dos Anjos e Anne van Leeuwen, respetivamente, na capital de Angola-

De acordo com uma nota do executivo são-tomense, o apoio monetário será feito em duas partes, sendo uma de 12,5 milhões de euros para implementação estrutural do projeto e outra, de dois milhões de euros, para assistência técnica.