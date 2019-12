Orçamento de Estado de Cabo Verde para 2020 aprovado na especialidade O Orçamento do Estado de Cabo Verde para 2020 foi aprovado na sexta-feira à noite na especialidade no parlamento, após dois dias de debate de todos os 55 artigos. internacional Lusa internacional/orcamento-de-estado-de-cabo-verde-para-2020_5df4cf6def78a3798912e438





O instrumento de gestão já tinha sido aprovado na generalidade em 30 de novembro, com 36 votos favoráveis do Movimento para a Democracia (MpD, no poder).

Na sua declaração final, o deputado do MpD Miguel Monteiro disse que a aprovação do Orçamento do Estado foi um processo longo, mas que valeu a pena, por entender que no próximo ano os cabo-verdianos terão melhores condições de vida.