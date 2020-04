ONG diz que Governo e agências humanitárias abandonaram populações

O Centro para a Democracia e Desenvolvimento, organização não-governamental (ONG) moçambicana, acusou hoje o Governo de Moçambique e as agências humanitárias de terem abandonado milhares de habitantes no Norte do país.

