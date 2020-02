OMS promete apoio a São Tomé e Príncipe em eventuais casos de coronavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou hoje que apoiará o plano de contingência do Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe no caso de se detetarem casos do novo coronavírus.

internacional

Lusa

