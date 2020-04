Obras de megaprojeto de gás natural reduzidas ao essencial em Moçambique O Governo moçambicano anunciou hoje que apenas trabalhos essenciais serão realizados nas obras do megaprojeto para exploração de gás liderado pela Total no norte do país, após descoberta de novos casos de infeção pelo novo coronavírus no local. internacional Lusa internacional/obras-de-megaprojeto-de-gas-natural-reduzidas_5e8dfbe795e8c819451f110c





"Na área do projeto, apenas atividades críticas continuam e isso será feito em coordenação com as autoridades locais", declarou o diretor-geral do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique, Ilesh Jani, numa conferência de imprensa no Ministério da Saúde, em Maputo.

Dos sete novos casos hoje anunciados pelas autoridades, seis resultam de uma investigação sobre as ramificações de um caso de infeção pelo novo coronavírus, anunciado em 02 de abril, descoberto em Afungi, Cabo Delgado, na área do projeto para a exploração de gás no Norte de Moçambique liderado pela francesa Total.