O próximo Presidente que arranje trabalho para os homens, pedem as mulheres

As guineenses Sandjó Candé e Cadi Baldé passam os dias no mercado de Bafatá, mas o negócio não vai bem, e o seu desejo é que o futuro Presidente arranje trabalho para os homens, para as mulheres descansarem.

Lusa

