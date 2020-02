Nulidade matrimonial lidera casos no tribunal eclesiático angolano de Benguela A primeira juíza do tribunal eclesiástico da província angolana de Benguela, Mariquinha Fátima da Conceição, disse hoje que a nulidade matrimonial lidera as ocorrências naquela instância canónica, instituída em 2018. internacional Lusa internacional/nulidade-matrimonial-lidera-casos-no-tribunal_5e429b6eb34dee12adb77457





"As principais preocupações são as relacionadas aos vínculos matrimoniais, essas são as causas que mais aparecem no tribunal eclesiástico e são as nossas maiores preocupações, pessoas que vêm pedir que se verifique o anulamento do matrimónio", afirmou hoje a irmã Mariquinha, em declarações à Lusa.

A missionária católica angolana, indicada para o cargo em 07 de janeiro de 2020, pelo bispo de Benguela, refere tratar-se de um cargo de "enorme responsabilidade", garantindo, no entanto, "servir com alegria" para "ajudar os fiéis a encontrarem justiça".