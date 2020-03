Novo parlamento moçambicano marca primeira sessão ordinária para 25 de março a 29 de maio

A primeira sessão ordinária do novo parlamento moçambicano vai decorrer de 25 deste mês a 29 de maio, tendo em agenda a aprovação do Programa Quinquenal do Governo e o Plano Económico e Social e o Orçamento do Estado.

Lusa

